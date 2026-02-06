Нейтральний активний засіб для чищення PressurePro RM 55, 10л

Універсальний активний засіб для чищення високим тиском, призначений для видалення масляно-жирових та атмосферних забруднень, а також слідів комах з фасадів та інших чутливих поверхонь.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 10
Вага (кг) 10,06
Вага (з упаковкою) (кг) 10,864
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 290 x 230 x 190
Властивості
  • Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
  • Відмінні чистячі властивості, особливо при використанні з холодною водою
  • Делікатний до матеріалів.
  • Приємний, свіжий аромат.
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
  • Не містить силікону
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Сумісна техніка
Області застосування
  • Транспорт і транспортне обладнання
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Очищення деталей
  • Очищення фасадів.
  • Текстильні поверхні
