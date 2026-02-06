Нейтральний активний засіб для чищення PressurePro RM 55, 2.5л
Універсальний активний засіб для чищення високим тиском, призначений для видалення масляно-жирових та атмосферних забруднень, а також слідів комах з фасадів та інших чутливих поверхонь.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|2,5
|Одиниця упаковки (шт.)
|4
|pH
|10
|Вага (кг)
|2,515
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,919
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|129 x 127 x 300
Властивості
- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Відмінні чистячі властивості, особливо при використанні з холодною водою
- Делікатний до матеріалів.
- Приємний, свіжий аромат.
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Не містить силікону
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
Області застосування
- Транспорт і транспортне обладнання
- Миття кузова автомобіля/двигуна
- Очищення деталей
- Очищення фасадів.
- Текстильні поверхні