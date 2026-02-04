Очищувач сонячних батарей RM 99, 20л

Для чищення сонячних батарей. Засіб RM 99 не потрібно змивати. Розчиняє кальцій. Відмінний ефект очищення при всіх типах жорсткості води. Сертифікат від DLG (German Agriculture society). Видаляє навіть стійкі забруднення (пташиний послід, пилок, сажу й пил, жирні плями).Попереднє розбавлення: 1: 3Продуктивність 5 - 10 ml: m2 або 10l: до 1850 m2pH: 9

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
pH 9
Вага (з упаковкою) (кг) 21,15
Властивості
  • Переможець Pulire Innovation Award 2013
  • Для видалення стійких і жирових забруднень
  • Видалення вапняного нальоту при будь-якому рівні жорсткості води, навіть без використання системи з пом'якшення води
  • Не залишає розводів, смуг, швидко висихає
  • Знижує наступні забруднення
  • Не ушкоджує сонячні та фотоелектричні батареї, а також скляні та пластикові покриття, анодовані і звичайні алюмінієві профілі
  • Делікатна обробка поверхні завдяки ковзаючим миючим щіткам
  • Протестовано в DLG ( Deutsche Landwirtschafts - Gesellschaft eV )
  • Дуже ефективний
  • Нешкідливий для міської каналізації
  • Простота біорозкладання ( відповідно до директиви OECD)
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
Області застосування
  • Сонячні та фотоелектричні системи
