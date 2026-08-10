Порошковий шампунь RM 22 ASF, не містить НТА., 20кг

Порошкоподібний сильнодіючий шампунь для стійких жирових, масляних і мінеральних забруднень. Ідеально підходить для очищення транспортних засобів / двигунів. Не містить НТА.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (кг) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 12,7
Вага (кг) 20
Вага (з упаковкою) (кг) 20,265
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 540 x 640 x 120
Властивості
  • Ефективний шампунь для очищення високим тиском
  • Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
  • Ефективність очищення за будь-яких температур.
  • Швидкодіючий засіб
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить фосфатів
  • Не містить NTA
Порошковий шампунь RM 22 ASF, не містить НТА., 20кг
Порошковий шампунь RM 22 ASF, не містить НТА., 20кг
Порошковий шампунь RM 22 ASF, не містить НТА., 20кг
Порошковий шампунь RM 22 ASF, не містить НТА., 20кг
Порошковий шампунь RM 22 ASF, не містить НТА., 20кг
Області застосування
  • Транспорт і транспортне обладнання
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Очищення деталей
  • Знежирення поверхонь