Порошковий шампунь RM 22 ASF, не містить НТА., 20кг
Порошкоподібний сильнодіючий шампунь для стійких жирових, масляних і мінеральних забруднень. Ідеально підходить для очищення транспортних засобів / двигунів. Не містить НТА.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (кг)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|12,7
|Вага (кг)
|20
|Вага (з упаковкою) (кг)
|20,265
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|540 x 640 x 120
Властивості
- Ефективний шампунь для очищення високим тиском
- Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
- Ефективність очищення за будь-яких температур.
- Швидкодіючий засіб
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить фосфатів
- Не містить NTA
Сумісна техніка
Області застосування
- Транспорт і транспортне обладнання
- Миття кузова автомобіля/двигуна
- Очищення деталей
- Знежирення поверхонь