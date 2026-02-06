Сильнодіючий засіб для глибокого очищення RM 750, 10л

RM 750 грунтовно видаляє найстійкіші забруднення (масляні, жирові, сажові), а також сліди крові та білкові відкладення. З низьким піноутворенням. Чудово підходить для застосування з пристосуваннями для очищення поверхонь.Застосування:Вручну: 5-50%У підлогомийній машині: 1-20%Попереднє розведення для АВД: 1 +3Дозування: 1-5%Властивості: лужне, рН: 14 (концентрат)

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13,7
Вага (кг) 11,12
Вага (з упаковкою) (кг) 11,829
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 290 x 190 x 230
Властивості
  • Інтенсивне базове засіб для чищення для використання з аппартах високого тиску і в полемічних машинах
  • потужний засіб для генерального прибирання та зняття захисних покриттів
  • Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
  • Швидкодіючий засіб
  • Формула з низьким піноутворенням
  • Економічний у використанні
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
Сильнодіючий засіб для глибокого очищення RM 750, 10л
Сильнодіючий засіб для глибокого очищення RM 750, 10л
Сильнодіючий засіб для глибокого очищення RM 750, 10л
Сильнодіючий засіб для глибокого очищення RM 750, 10л
Сильнодіючий засіб для глибокого очищення RM 750, 10л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
  • P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
Сумісна техніка
Області застосування
  • Транспорт і транспортне обладнання
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Очищення деталей
  • Прибирання підлоги
  • Знежирення поверхонь
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.