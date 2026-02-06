Сильнодіючий засіб для глибокого очищення RM 750, 10л
RM 750 грунтовно видаляє найстійкіші забруднення (масляні, жирові, сажові), а також сліди крові та білкові відкладення. З низьким піноутворенням. Чудово підходить для застосування з пристосуваннями для очищення поверхонь.Застосування:Вручну: 5-50%У підлогомийній машині: 1-20%Попереднє розведення для АВД: 1 +3Дозування: 1-5%Властивості: лужне, рН: 14 (концентрат)
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13,7
|Вага (кг)
|11,12
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,829
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 190 x 230
Властивості
- Інтенсивне базове засіб для чищення для використання з аппартах високого тиску і в полемічних машинах
- потужний засіб для генерального прибирання та зняття захисних покриттів
- Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
- Швидкодіючий засіб
- Формула з низьким піноутворенням
- Економічний у використанні
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
Області застосування
- Транспорт і транспортне обладнання
- Миття кузова автомобіля/двигуна
- Очищення деталей
- Прибирання підлоги
- Знежирення поверхонь