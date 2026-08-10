Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 20л

Сильнодіюча речовина для глибокого очищення для видалення надзвичайно стійких забруднень та плям, таких як: масла/жири, смола та навіть пригорілі залишки цукру.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (з упаковкою) (кг) 26,6
Властивості
  • Високоефективний засіб для чищення високим тиском
  • Усуває найстійкіші олійно-жирові забруднення, дьоготь, сажу і кіптяву
  • Чудово підходить для видалення типових для харчової промисловості забруднень, таких як кіптява, цукрова глазур і жирові відкладення
  • Швидкодіючий засіб
  • Підходить для очищення поверхонь з нержавіючої сталі чи з кераміки
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
  • Не містить фосфатів
Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 20л
Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 20л
Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 20л
Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 20л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Великомасштабні кухні
Аксесуари