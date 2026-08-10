Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 200л

Сильнодіюча речовина для глибокого очищення для видалення надзвичайно стійких забруднень та плям, таких як: масла/жири, смола та навіть пригорілі залишки цукру.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 200
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (з упаковкою) (кг) 265,4
Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 200л
Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 200л
Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 200л
Засіб для очищення смоляних відкладень RM 33, 200л
Сумісна техніка
Області застосування
  • Великомасштабні кухні
Аксесуари