Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 10л

Висококонцентрований засіб для чищення високим тиском. Ефективно усуває стійкі масляні та жирові забруднення, дьоготь та сажу.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (кг) 11,4
Вага (з упаковкою) (кг) 11,842
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 230 x 190 x 307
Області застосування
  • Транспорт і транспортне обладнання
  • Прибирання в тваринницьких приміщеннях
  • Очищення бочок
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Очищення деталей
  • Знежирення поверхонь
  • Продовольчі контейнери
  • Очищення фасадів.
