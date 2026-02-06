Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 10л
Висококонцентрований засіб для чищення високим тиском. Ефективно усуває стійкі масляні та жирові забруднення, дьоготь та сажу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|13
|Вага (кг)
|11,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,842
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 190 x 307
Сумісна техніка
Області застосування
- Транспорт і транспортне обладнання
- Прибирання в тваринницьких приміщеннях
- Очищення бочок
- Миття кузова автомобіля/двигуна
- Очищення деталей
- Знежирення поверхонь
- Продовольчі контейнери
- Очищення фасадів.