Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 1000л

Висококонцентрований засіб для чищення високим тиском. Ефективно усуває стійкі масляні та жирові забруднення, дьоготь та сажу.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1000
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 14
Вага (з упаковкою) (кг) 1204
Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 1000л
Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 1000л
Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 1000л
Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 1000л
Області застосування
  • Транспорт і транспортне обладнання
  • Прибирання в тваринницьких приміщеннях
  • Очищення бочок
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Очищення деталей
  • Знежирення поверхонь
  • Продовольчі контейнери
  • Очищення фасадів.