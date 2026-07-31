Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 200л

Висококонцентрований засіб для чищення високим тиском. Ефективно усуває стійкі масляні та жирові забруднення, дьоготь та сажу.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 200
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 14
Вага (з упаковкою) (кг) 235
Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 200л
Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 200л
Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 200л
Засіб для усунення масляно-жирових забруднень PressurePro Extra RM 31, 200л
Області застосування
  • Транспорт і транспортне обладнання
  • Прибирання в тваринницьких приміщеннях
  • Очищення бочок
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Очищення деталей
  • Знежирення поверхонь
  • Продовольчі контейнери
  • Очищення фасадів.
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