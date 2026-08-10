Засіб для усунення жирових та білкових забруднень RM 731, 5л

RM 731 видаляє найстійкіші масляні, жирові, сажові і білкові забруднення на підлозі, робочих поверхнях, пристроях та ін. (особливо підходить для заводів харчової промисловості).Легкий у застосуванні, сумісний з оброблюваними матеріалами.Змивається, не залишаючи слідів.pH-13,1 • Дозування: RM 731 ASF - 1-6%При сильному забрудненні дозування може бути збільшене

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 5
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 13
Вага (кг) 5,515
Вага (з упаковкою) (кг) 5,79
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 190 x 140 x 250
Властивості
  • Високоефективний засіб для чищення високим тиском
  • Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
  • Підходить для очищення поверхонь з нержавіючої сталі чи з кераміки
  • Ефективність очищення за будь-яких температур.
  • Не залишає слідів
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
Засіб для усунення жирових та білкових забруднень RM 731, 5л
Засіб для усунення жирових та білкових забруднень RM 731, 5л
Засіб для усунення жирових та білкових забруднень RM 731, 5л
Засіб для усунення жирових та білкових забруднень RM 731, 5л

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Сумісна техніка
Області застосування
  • Прибирання на молочних кухнях
  • Очищення поверхонь
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