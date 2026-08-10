Засіб для усунення жирових та білкових забруднень RM 731, 5л

RM 731 видаляє найстійкіші масляні, жирові, сажові і білкові забруднення на підлозі, робочих поверхнях, пристроях та ін. (особливо підходить для заводів харчової промисловості).Легкий у застосуванні, сумісний з оброблюваними матеріалами.Змивається, не залишаючи слідів.pH-13,1 • Дозування: RM 731 ASF - 1-6%При сильному забрудненні дозування може бути збільшене