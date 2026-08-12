Засіб для захисту апаратів Advance 1 RM 110 A, 1л
Системний засіб захисту з функцією захисту водопровідних частин від утворення вапняних відкладень дозволяє зберігати високу продуктивність апаратів високого тиску з підігрівом при використанні води середньої або високої жорсткості.
Оптимальне рішення під час використання води середньої та високої жорсткості: системний засіб захисту апаратів Advance 1 RM 110 надійно оберігає апарати високого тиску з підігрівом води, оснащені інтегрованою системою захисту, від утворення вапняних відкладень усередині нагрівального змійовика за температур води до 150 °C. Тим самим забезпечуються постійний потік води через змійовик, збереження високої продуктивності апарата, значне подовження терміну його служби та економія енергії. Не потрібно також вживати заходів щодо періодичного видалення вапняного нальоту, що знижує витрати на технічне обслуговування. Засіб відповідає стандартам HACCP, завдяки чому він придатний для застосування на підприємствах харчової промисловості, і дуже зручний у застосуванні - практична ємність з ним легко приєднується безпосередньо до апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|pH
|9
|Вага (кг)
|0,017
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,16
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|242 x 233 x 208
Властивості
- Комплексний захист і догляд для апаратів високого тиску з підігрівом води
- Будьте обережні в роботі з агресивними рідинами.
- Ефективно запобігає утворенню накипу в апаратах високого тиску з підігрівом води.
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить фосфатів
- Не містить NTA.
Сумісна техніка
Області застосування
- Транспорт і транспортне обладнання
- Миття кузова автомобіля/двигуна
- Знежирення і фосфатування
- Знежирення поверхонь
- Техобслуговування обслуговування, захист від накипу