Оптимальне рішення під час використання води середньої та високої жорсткості: системний засіб захисту апаратів Advance 1 RM 110 надійно оберігає апарати високого тиску з підігрівом води, оснащені інтегрованою системою захисту, від утворення вапняних відкладень усередині нагрівального змійовика за температур води до 150 °C. Тим самим забезпечуються постійний потік води через змійовик, збереження високої продуктивності апарата, значне подовження терміну його служби та економія енергії. Не потрібно також вживати заходів щодо періодичного видалення вапняного нальоту, що знижує витрати на технічне обслуговування. Засіб відповідає стандартам HACCP, завдяки чому він придатний для застосування на підприємствах харчової промисловості, і дуже зручний у застосуванні - практична ємність з ним легко приєднується безпосередньо до апарату.