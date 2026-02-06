Засіб для захисту апаратів Advance 1 RM 110 ASF, 10л
Захист від вапняного нальоту в апаратах високого тиску з підігрівом води. Нова формула також запобігає появі накипу в нагрівальних котушках (до 150 °C) та захищає усі елементи апаратів HDS, які контактують з водою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|9
|Вага (кг)
|10,17
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,993
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Області застосування
- Транспорт і транспортне обладнання
- Миття кузова автомобіля/двигуна
- Знежирення і фосфатування
- Знежирення поверхонь
- Техобслуговування обслуговування, захист від накипу