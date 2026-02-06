Засіб для захисту апаратів Advance 1 RM 110 ASF, 10л

Захист від вапняного нальоту в апаратах високого тиску з підігрівом води. Нова формула також запобігає появі накипу в нагрівальних котушках (до 150 °C) та захищає усі елементи апаратів HDS, які контактують з водою.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 10
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 9
Вага (кг) 10,17
Вага (з упаковкою) (кг) 10,993
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Засіб для захисту апаратів Advance 1 RM 110 ASF, 10л
Засіб для захисту апаратів Advance 1 RM 110 ASF, 10л
Засіб для захисту апаратів Advance 1 RM 110 ASF, 10л
Області застосування
  • Транспорт і транспортне обладнання
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Знежирення і фосфатування
  • Знежирення поверхонь
  • Техобслуговування обслуговування, захист від накипу
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.