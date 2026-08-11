Засіб для захисту апаратів Advance 2 RM 111, 1л
Системний засіб захисту для апаратів високого тиску з підігрівом води, що ефективно захищає нагрівальний змійовик та інші водопровідні деталі від утворення відкладень вапна при роботі з жорсткою водою та корозією, що викликається м'якою водою.
Вапняні відкладення, що утворюються під час роботи з жорсткою водою, або корозія, спричинена м'якою водою, знижують продуктивність апаратів високого тиску з підігрівом води та можуть призвести до їхнього виходу з ладу. Системний засіб захисту Kärcher Advance 2 RM 111 забезпечує їм максимальний захист, надійно запобігаючи звапнінню нагрівального змійовика (за температур до 150 °C) і корозії всіх водопровідних елементів. Крім того, спеціальні присадки безперервно змащують насос високого тиску і виконують функції догляду. Таким чином, цей продукт, розроблений спеціально для застосування в апаратах HDS з інтегрованою системою захисту, сприяє значному подовженню терміну служби всіх їхніх основних компонентів, профілактиці відмов і зменшенню витрат на технічне обслуговування. Зручна ємність легко кріпиться до апарата, що робить його використання ще комфортнішим.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|pH
|12
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,1
Властивості
- Інтегрований захист від іржі всіх компонентів, які мають контакт з водою
- Захист від забруднення брудною водою (запобігання утворенню іржі в нагрівальному змійовику при використанні дуже м'якої води).
- Безперервно змащує насос високого тиску і доглядає за ним завдяки вмісту спеціальних присадок
- Ефективно перешкоджає утворенню накипу в апаратах високого тиску з підігрівом
- Будьте обережні в роботі з агресивними рідинами.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
Сумісна техніка
Області застосування
- Транспорт і транспортне обладнання
- Миття кузова автомобіля/двигуна
- Знежирення і фосфатування
- Знежирення поверхонь
- Обслуговування та догляд, захист від накипу