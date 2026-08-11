Вапняні відкладення, що утворюються під час роботи з жорсткою водою, або корозія, спричинена м'якою водою, знижують продуктивність апаратів високого тиску з підігрівом води та можуть призвести до їхнього виходу з ладу. Системний засіб захисту Kärcher Advance 2 RM 111 забезпечує їм максимальний захист, надійно запобігаючи звапнінню нагрівального змійовика (за температур до 150 °C) і корозії всіх водопровідних елементів. Крім того, спеціальні присадки безперервно змащують насос високого тиску і виконують функції догляду. Таким чином, цей продукт, розроблений спеціально для застосування в апаратах HDS з інтегрованою системою захисту, сприяє значному подовженню терміну служби всіх їхніх основних компонентів, профілактиці відмов і зменшенню витрат на технічне обслуговування. Зручна ємність легко кріпиться до апарата, що робить його використання ще комфортнішим.