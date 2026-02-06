Швидкодіючий засіб для видалення вапняного нальоту та інших неорганічних відкладень PressurePro RM 101 забезпечує ефективне очищення і тривалий протикорозійний захист. Ця кислота для видалення накипу швидко усуває навіть найстійкіші відкладення вапна, залишки чистячих засобів та інші забруднення. Засіб підходить для водопровідних елементів апаратів високого тиску з підігрівом чи без нього. RM 101 ASF також відновлює пропускну здатність звапнілих нагрівальних змійовиків, що сприяє зменшенню енергоспоживання для нагрівання води та підвищує загальну ефективність роботи апарату.