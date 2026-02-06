Засіб для зняття вапняного нальоту RM 101 ASF, 5л

Засіб для швидкого для швидкого видалення вапняного нальоту на основі соляної кислоти . Швидко видаляє найстійкіший наліт та забезпечує довготривалий захист від корозії. Ідеально підходить для очищення нагрівальної котушки апаратів високого тиску

Швидкодіючий засіб для видалення вапняного нальоту та інших неорганічних відкладень PressurePro RM 101 забезпечує ефективне очищення і тривалий протикорозійний захист. Ця кислота для видалення накипу швидко усуває навіть найстійкіші відкладення вапна, залишки чистячих засобів та інші забруднення. Засіб підходить для водопровідних елементів апаратів високого тиску з підігрівом чи без нього. RM 101 ASF також відновлює пропускну здатність звапнілих нагрівальних змійовиків, що сприяє зменшенню енергоспоживання для нагрівання води та підвищує загальну ефективність роботи апарату.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 5
Одиниця упаковки (шт.) 1
Вага (кг) 5,565
Вага (з упаковкою) (кг) 5,76
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Сумісна техніка
Області застосування
  • Транспорт і транспортне обладнання
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Знежирення і фосфатування
  • Знежирення поверхонь
  • Видалення вапняних відкладень і догляд за компонентами, що проводять гарячу воду.
