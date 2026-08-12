Вода

Для забезпечення тривалої безперебійної експлуатації свого обладнання і високої якості водоочищення Kärcher пропонує спеціальні реагенти, що прекрасно зарекомендували себе на практиці і оптимально підходять до конкретних установок і умов застосування.

Kärcher Переробка стічних вод

Переробка стічних вод

Kärcher пропонує спеціальні реагенти для очищення стічних вод і водопідготовки при роботі зі зворотною водою. Продукти сприяють утворенню великих стабільних пластівців, що допускають хорошу фільтрацію, і тим самим зменшують кількість бактерій у використаный воді.

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Kärcher