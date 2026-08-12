Вода
Для забезпечення тривалої безперебійної експлуатації свого обладнання і високої якості водоочищення Kärcher пропонує спеціальні реагенти, що прекрасно зарекомендували себе на практиці і оптимально підходять до конкретних установок і умов застосування.
Переробка стічних вод
Kärcher пропонує спеціальні реагенти для очищення стічних вод і водопідготовки при роботі зі зворотною водою. Продукти сприяють утворенню великих стабільних пластівців, що допускають хорошу фільтрацію, і тим самим зменшують кількість бактерій у використаный воді.