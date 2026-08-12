Коагулянт RM 847, 1л
Засіб для очищення відпрацьованої води. Формує великі гранули які легко фільтруються.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|2
|pH
|4
|Вага (кг)
|1,02
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,143
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|249 x 166 x 238
Властивості
- Ефективний засіб для ефективного очищення забруднених стічних вод на полімерній основі (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Підходить для повторного використання води, що утворюються після миття автомобілів
- Ок. 75% речовин залишається в оборотній воді в спеціальних субстанціях, що дозволяє знижувати повторну дозування.
- Економічний у використанні
- Спеціально призначена для систем Kärcher
- Не містить NTA.
Області застосування
- Рецикуляція стічних вод