Коагулянт RM 847, 1л

Засіб для очищення відпрацьованої води. Формує великі гранули які легко фільтруються.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 2
pH 4
Вага (кг) 1,02
Вага (з упаковкою) (кг) 1,143
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 249 x 166 x 238
Властивості
  • Ефективний засіб для ефективного очищення забруднених стічних вод на полімерній основі (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Підходить для повторного використання води, що утворюються після миття автомобілів
  • Ок. 75% речовин залишається в оборотній воді в спеціальних субстанціях, що дозволяє знижувати повторну дозування.
  • Економічний у використанні
  • Спеціально призначена для систем Kärcher
  • Не містить NTA.
Коагулянт RM 847, 1л
Коагулянт RM 847, 1л
Коагулянт RM 847, 1л
Області застосування
  • Рецикуляція стічних вод
Аксесуари