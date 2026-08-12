Порошковий розщеплюючий засіб RM 846, 20кг
Засіб для формування технічної води з вмістом мінеральних масел. Формує великі гранули, які легко фільтруються.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (кг)
|20
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|8,7
|Вага (кг)
|20
|Вага (з упаковкою) (кг)
|20,465
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 450 x 120
Властивості
- Швидкодіюча речовина для сепарації для використання в системах очищення (ASA 600, HDR 777)
- Спеціальний засіб для систем рециркуляції і відведення стічних вод для води сильно забрудненої мінеральними маслами (гідрокарбонат до 100мг / л)
- Забезпечує високу якість і чистоту оборотної води
- Дуже швидка коагуляція і фільтрування
- Відповідає вимогам що висуваються до якості стічних вод
- От. 50% речовин залишається в оборотній воді в спеціальних субстанціях, що дозволяє знижувати повторну дозування.
- Порошкоподібний продукт
- Спеціально призначена для систем Kärcher
- Не містить NTA.
Області застосування
- Рецикуляція стічних вод