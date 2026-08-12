Порошковий розщеплюючий засіб RM 846, 20кг

Засіб для формування технічної води з вмістом мінеральних масел. Формує великі гранули, які легко фільтруються.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (кг) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 8,7
Вага (кг) 20
Вага (з упаковкою) (кг) 20,465
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 750 x 450 x 120
Властивості
  • Швидкодіюча речовина для сепарації для використання в системах очищення (ASA 600, HDR 777)
  • Спеціальний засіб для систем рециркуляції і відведення стічних вод для води сильно забрудненої мінеральними маслами (гідрокарбонат до 100мг / л)
  • Забезпечує високу якість і чистоту оборотної води
  • Дуже швидка коагуляція і фільтрування
  • Відповідає вимогам що висуваються до якості стічних вод
  • От. 50% речовин залишається в оборотній воді в спеціальних субстанціях, що дозволяє знижувати повторну дозування.
  • Порошкоподібний продукт
  • Спеціально призначена для систем Kärcher
  • Не містить NTA.
Порошковий розщеплюючий засіб RM 846, 20кг
Порошковий розщеплюючий засіб RM 846, 20кг
Порошковий розщеплюючий засіб RM 846, 20кг
Області застосування
  • Рецикуляція стічних вод