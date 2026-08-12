Абразивные салфетки для KV 4
Легко, быстро и эффективно: абразивная салфетка, легко устанавливаемая на аккумуляторном вибрационном очистителе KV 4 при помощи липучки, позволяет удалять стойкие загрязнения с поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.
Абразивная салфетка для аппарата KV 4 благодаря использованию высококачественных абразивных волокон прекрасно подходит для удаления стойкой грязи с поверхностей, устойчивых к появлению царапин – например, с варочных панелей, решеток для гриля, духовок, оконных стекол и керамической плитки. Салфетка легко прикрепляется к аккумуляторному вибрационному очистителю KV 4 липучкой. Она обладает высокой износостойкостью, допускает промывку и, как следствие, неоднократное использование.
Особенности и преимущества
Крепление липучкой
- Простота установки и снятия.
Можно мыть
- Возможность стирки при температуре 60 °C и многократного применения.
Абразивные волокна
- Быстрое отделение загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,029
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,087
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 7,5
Совместимая техника
Области применения
- Устойчивые к царапанию поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Рабочие поверхности на кухне
- Душевая кабина / ванна