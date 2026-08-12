Абразивные салфетки для KV 4

Легко, быстро и эффективно: абразивная салфетка, легко устанавливаемая на аккумуляторном вибрационном очистителе KV 4 при помощи липучки, позволяет удалять стойкие загрязнения с поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.

Абразивная салфетка для аппарата KV 4 благодаря использованию высококачественных абразивных волокон прекрасно подходит для удаления стойкой грязи с поверхностей, устойчивых к появлению царапин – например, с варочных панелей, решеток для гриля, духовок, оконных стекол и керамической плитки. Салфетка легко прикрепляется к аккумуляторному вибрационному очистителю KV 4 липучкой. Она обладает высокой износостойкостью, допускает промывку и, как следствие, неоднократное использование.

Особенности и преимущества
Крепление липучкой
  • Простота установки и снятия.
Можно мыть
  • Возможность стирки при температуре 60 °C и многократного применения.
Абразивные волокна
  • Быстрое отделение загрязнений.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,029
Вес (с упаковкой) (кг) 0,087
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 7,5
Области применения
  • Устойчивые к царапанию поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Душевая кабина / ванна