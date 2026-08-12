Абразивная салфетка для аппарата KV 4 благодаря использованию высококачественных абразивных волокон прекрасно подходит для удаления стойкой грязи с поверхностей, устойчивых к появлению царапин – например, с варочных панелей, решеток для гриля, духовок, оконных стекол и керамической плитки. Салфетка легко прикрепляется к аккумуляторному вибрационному очистителю KV 4 липучкой. Она обладает высокой износостойкостью, допускает промывку и, как следствие, неоднократное использование.