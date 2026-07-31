Адаптер 2 M22IG-TR22AG

Адаптер 2 для соединения старого аппарата с новым шлангом и старого пистолета с новым шлангом

Этот адаптер позволяет соединять шланги высокого давления, оснащенные разъемом EASY!Lock, с аппаратами высокого давления или пистолетами, оснащенными разъемом M 22 х 1,5. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,16
Совместимая техника