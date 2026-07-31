Этот адаптер обеспечивает быстрое и надежное присоединение струйных трубок, снабженных разъемом M 22 х 1,5, к пистолету EASY!Force. Выбор подходящего адаптера из нашей широкой программы адаптеров и его правильное присоединение значительно облегчаются наличием номеров на пластиковых оболочках и их двухцветной кодировкой: антрацитовый цвет соответствует новым разъемам EASY!Lock, а черный - прежним разъемам с метрической резьбой.