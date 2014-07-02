Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"

Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"

Адаптер для насосов с хомутом, прокладкой и обратным клапаном. Для насосов с резьбой G1 и шлангов 3/4", 1".

Особенности и преимущества
Соединительная деталь
  • Для плотного соединения шланга с насосом
Поворотная резьба
  • Для подключения
Подходят для 3/4" и 1" шлангов
  • Соединительный элемент может быть использован в зависимости от размера шланга.
Включает плоскую прокладку
  • Уплотняет соединение с насосом чтобы не было протечек воды
Включает в себя обратный клапан
  • Предотвращает отток воды из всасывающего шланга, рекомендуется к использованию с погружными насосами, напорными насосами
Включает хомут для шланга
  • Для подсоединения шланга к насосу с помощью коннектора
Спецификации

Технические характеристики

Размер резьбы G1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,015
Вес (с упаковкой) (кг) 0,051
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 41 x 65 x 41
Области применения
  • Для перекачивания воды, например, с цистерны, водяной бочки, водоема
  • Для использования в затопленных местах
  • Для устранения воды в доме и подвале (протекание стиральной машинки, наводнение и т.п.)
  • Для водоснабжения унитаза и стиральной машины.