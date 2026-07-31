Адаптер для сопла TR22-TR20

Для фиксации сопел высокого давления и принадлежностей непосредственно на пистолете (с резьбовым разъемом для сопла). Не подходит для трехпозиционных сопел.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,29
Совместимая техника
Запчасти для Адаптер для сопла TR22-TR20

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