АДАПТЕР для замены TR22IG-M22AG Ersatz

Поворотный адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемом M 22 x 1,5 и пистолетом EASY!Force

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,181
Совместимая техника