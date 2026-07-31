Адаптер низкого давления, для TL

Адаптер низкого давления для телескопической штанги представляет собой устанавливаемый на ней без применения инструментов шаровой кран. Предназначен специально для работы с вращающимися щетками.

Спецификации

Технические характеристики

Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 22
Вес (с упаковкой) (кг) 0,938

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Совместимая техника
Области применения
  • Прекрасно подходит для чистки фасадов и солнечных батарей