Адаптер T
Решение для соединения с бытовыми шлангами высокого давления Kärcher, фиксируемыми скобой: адаптер для телескопической струйной трубки.
Адаптер позволяет легко и быстро соединить друг с другом телескопическую струйную трубку и шланг с фиксирующей скобой (без разъема Quick Connect).
Особенности и преимущества
Промежуточный элемент между пистолетом телескопической струйной трубки и шлангом (без разъема Quick Connect)
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,06
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,083
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|131 x 28 x 35
Запчасти для Адаптер T
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
