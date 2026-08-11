Оснащенная литий-ионными элементами, батарея обеспечивает стабильную производительность. Кроме того, элементы такого типа предотвращают саморазряд батареи, а также потерю емкости из-за частой частичной разрядки (эффект памяти). Кроме того, оставшееся время работы, уровень заряда и емкость аккумулятора постоянно отображаются на встроенном ЖК-дисплее с использованием инновационной технологии контроля в реальном времени "Real Time". Аккумулятор 18 В/5.0 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе 18 V Kärcher.