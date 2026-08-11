Аккумулятор 18 В 5,0 A
Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.
Оснащенная литий-ионными элементами, батарея обеспечивает стабильную производительность. Кроме того, элементы такого типа предотвращают саморазряд батареи, а также потерю емкости из-за частой частичной разрядки (эффект памяти). Кроме того, оставшееся время работы, уровень заряда и емкость аккумулятора постоянно отображаются на встроенном ЖК-дисплее с использованием инновационной технологии контроля в реальном времени "Real Time". Аккумулятор 18 В/5.0 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе 18 V Kärcher.
Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времениВстроенный ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда и текущий запас времени работы.
Аккумуляторная платформа Kärcher 18 ВСовместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power+ 18 В.
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементыЛитий-ионный аккумулятор гарантирует постоянную мощность и характеризуется низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти.
Автоматический режим хранения
- Продлевает срок службы аккумуляторных элементов.
Класс защиты IPX 5 — защищен от брызг воды
- Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
- Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
- Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Прочный корпус
- Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Источник энергии (Втч)
|90
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,768
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,903
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 88 x 73
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Совместимая техника
- PSW 18-20 Battery
- SE 3-18 Compact
- TLO 18-32 Battery
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Battery
- WD 2-18
- WD 3-18
- WD 3-18 S
- WD 4-18 Dual
- WRE 18-55
- Быстрозарядное устройство Battery Power+ 18/60
- Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А
- Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А
- Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А
- Универсальное зарядное устройство Battery Power+ 18/36