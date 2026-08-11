Сменный аккумулятор 36 В/2.5 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 36 V Battery Power. Благодаря инновационной технологии контроля в реальном времени "Real Time" и ЖК-дисплею всегда можно узнать оставшееся время работы, оставшееся время зарядки и текущий уровень заряда – в зависимости от используемого устройства. Эффективные литий-ионные элементы обеспечивают стабильную производительность и гарантируют, что батарея не разряжается и не теряет емкость из-за частой частичной разрядки (эффект памяти).