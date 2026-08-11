Аккумулятор 36 В 2,5 A

Сменный аккумулятор 36 В/2,5 А·ч с инновационной технологией контроля в реальном времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 36 V Battery Power.

Сменный аккумулятор 36 В/2.5 А·ч подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 36 V Battery Power. Благодаря инновационной технологии контроля в реальном времени "Real Time" и ЖК-дисплею всегда можно узнать оставшееся время работы, оставшееся время зарядки и текущий уровень заряда – в зависимости от используемого устройства. Эффективные литий-ионные элементы обеспечивают стабильную производительность и гарантируют, что батарея не разряжается и не теряет емкость из-за частой частичной разрядки (эффект памяти).

Особенности и преимущества
Аккумулятор 36 В 2,5 A: Инновационная технология реального времени
Инновационная технология реального времени
Встроенный ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда и текущий запас времени работы.
Аккумулятор 36 В 2,5 A: Аккумуляторная платформа Kärcher 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher 36 В
Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 36 В. Для использования во всех устройствах на платформе Kärcher Battery Power+ 36 В.
Аккумулятор 36 В 2,5 A: Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Литий-ионный аккумулятор гарантирует постоянную мощность и характеризуется низким саморазрядом и отсутствием эффекта памяти.
Автоматический режим хранения
  • Продлевает срок службы аккумуляторных элементов.
Класс защиты IPX 5 — защищен от брызг воды
  • Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
  • Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
  • Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Прочный корпус
  • Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 2,5
Источник энергии (Втч) 90
Цвет Черный
Вес (кг) 0,874
Вес (с упаковкой) (кг) 1,009
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 134 x 88 x 73
Аккумулятор 36 В 2,5 A
Аккумулятор 36 В 2,5 A

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