Антипригарная накладка для утюга I 6006

Антипригарная накладка для парового утюга I 6006 с подошвой из нержавеющей стали, позволяющая гладить шелковые и льняные ткани, темную одежду, элитное белье и другие деликатные материалы.

Превосходное решение для глажки самых разнообразных материалов – от элитного белья до футболок с аппликациями: антипригарная накладка для парового утюга I 6006 с подошвой из нержавеющей стали значительно облегчает работу и исключает повреждение тканей. Она прекрасно подходит для глажки шелковых и льняных вещей, темной одежды, блузок с набивным рисунком и т. д. без риска образования на них прожогов или лоснящихся участков.

Особенности и преимущества
Профиль точек на подошве утюга
  • Оптимальное распределение пара
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серебряный
Вес (с упаковкой) (кг) 0,161
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 285 x 135 x 19