Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 20 м

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 20
Температура (°C) макс. 150
Макс. давление (бар) 200
Вес (с упаковкой) (кг) 16,4

Комплектация

  • Барабан для шланга
Запчасти для Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 20 м

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