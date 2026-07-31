Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 20 м
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|20
|Температура (°C)
|макс. 150
|Макс. давление (бар)
|200
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,4
Комплектация
- Барабан для шланга
Совместимая техника
Запчасти для Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 20 м
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