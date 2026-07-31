Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м

Барабан с автоматическим сматыванием обеспечивает максимальный комфорт и безопасность при разматывании и сматывании шланга высокого давления. Подходит для шлангов высокого давления, например, с номером для заказа 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 соединение AVS для фиксации на барабане для шланга).

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 40
Температура (°C) макс. 150
Макс. давление (бар) 250
Вес (с упаковкой) (кг) 52

Комплектация

  • Барабан для шланга
Совместимая техника
Принадлежности
Запчасти для Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали, 40 м

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