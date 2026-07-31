Баллон для чистящего средства, 1 л, к пенной насадке Basic

Для быстрой замены чистящего средства: дополнительный баллон (1 л) к трубке для пеной чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,138
Совместимая техника