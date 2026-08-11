Боковая щетка
Для оптимальных результатов уборки: комплект из 2 высококачественных боковых щеток для робота-пылесоса RCV 2.
Комплект включает 2 боковые щетки для робота-пылесоса RCV 2. В процессе уборки высококачественная боковая щетка аппарата обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий (например, керамической плитки, ламината, древесины, ПВХ или линолеума) в углах и вдоль стен. Боковая щетка фиксируется зажимом и очень легко заменяется без применения инструментов.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,051
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,096
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|131 x 131 x 33