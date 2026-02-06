Боковая щетка для влажного мусора для модели S6
Две подметальные боковые щетки для влажного мусора. Подходят для подметальных машин S 6 и S 6 Twin.
Боковые щетки состоят из стандартных щетин и щетин, которые в три раза тверже, идеально подходят для разрыхления и сметания влажного мусора. Мы рекомендуем использовать их, например, для подметания влажных от дождя листьев, которые прилипают к поверхности. Боковые щетки подходят для подметальных машин S 6 и S 6 Twin.
Особенности и преимущества
Специальная конфигурация щетки, состоящая из микса стандартных и более твердых видов щетин.
- Улучшенная сила воздействия для разрыхления и сметания влажного мусора.
- Даже мелкий мусор надежно выметается.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,276
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,606
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 290 x 61
Области применения
- Очистка дорожек
- Влажный мусор