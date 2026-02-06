Боковые щетки состоят из стандартных щетин и щетин, которые в три раза тверже, идеально подходят для разрыхления и сметания влажного мусора. Мы рекомендуем использовать их, например, для подметания влажных от дождя листьев, которые прилипают к поверхности. Боковые щетки подходят для подметальных машин S 6 и S 6 Twin.