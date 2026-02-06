Боковые щетки со смешанной щетиной, состоящей из стандартной щетины и щетины, которая в три раза тверже, идеально подходят для разрыхления и уборки влажного мусора. Мы рекомендуем вам использовать эти щетки, например, для подметания листьев, которые намокли от дождя и прилипли к земле. Боковые щетки подходят для подметальных машин S 4 - S 4 Twin.