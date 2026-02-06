Боковые щетки со смешанной щетиной для влажного мусора
Две боковые щетки для подметальной машины со специальной щетиной для сбора влажного мусора. Подходят к подметальным машинам S 500 – S 650.
Боковые щетки со смешанной щетиной (стандартной и обладающей втрое большей жесткостью) прекрасно подходят для отделения от поверхности и заметания влажного мусора. Их применение рекомендуется, например, для уборки прилипшей после дождя листвы. Щетки подходят к подметальным машинам S 500 – S 650.
Особенности и преимущества
Специальная конфигурация щетки, состоящая из микса стандартных и более твердых видов щетин.
- Улучшенная сила воздействия для разрыхления и сметания влажного мусора.
- Даже мелкий мусор надежно выметается.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серый
|Вес (кг)
|0,236
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,462
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|252 x 252 x 51
Области применения
- Очистка дорожек
- Влажный мусор