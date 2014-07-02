Большая грязевая фреза 035, 035

Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счет керамических сопла / опорного кольца. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 °C.

Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки. С длительным сроком службы за счет керамических сопла /опорного кольца. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 °C.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 300
Давление (бар) макс. 300
Температура (°C) макс. 85
Размер сопла ( ) 35
Соединительная резьба M 18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,56
Совместимая техника
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