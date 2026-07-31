Быстродействующая муфта

Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой EASY!Lock.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,462
Совместимая техника
Принадлежности
Запчасти для Быстродействующая муфта

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.