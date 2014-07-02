Быстродействующая муфта
Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M22 x 1,5.
Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. Оптимально сочетается с принадлежностями Kärcher, обеспечивает стыковку пистолета со струйными трубками. С внутренней резьбой M 22 x 1,5.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (г)
|320
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,363
Совместимая техника
Принадлежности
Запчасти для Быстродействующая муфта
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