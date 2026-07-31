Быстродействующая муфта штепсельный нипп

Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей муфты 2.115-000.

Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстроразъемной муфты 2.115-000.0 С наружной резьбой M 22 x 1,5. Система быстрого соединения EASY!Lock

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,103
Совместимая техника
Запчасти для Быстродействующая муфта штепсельный нипп

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


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