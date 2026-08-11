Цепь для CNS 36-35 Battery

Обеспечивает высочайшее качество резки каждый раз: цепь пилы CNS 36-35 Battery 35 см в длину. С низким эффектом отдачи и системой натяжения цепи, которая не требует применения инструментов.

Установка цепи аккумуляторной пилы CNS 36-35 на ее шину длиной 35 см происходит быстро и легко благодаря системе натяжения цепи без инструментов. Она всегда обеспечивает оптимальную производительность резки, отличается высокой прочностью и универсальностью. Также впечатляет низкий уровень вибрации и малая отдача.

Особенности и преимущества
Качественная цепь
  • Обеспечивает постоянное высокое качество распиловки аккумуляторными цепными пилами Kärcher.
Цепь можно заменить без инструментов
  • Замена цепи не требует усилий.
Низкий эффект отдачи
  • Низкий уровень отдачи при высокой мощности.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серебряный
Вес (кг) 0,135
Вес (с упаковкой) (кг) 0,152
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 480 x 35 x 5
Области применения
  • Спиливание небольших деревьев
  • Сучья
  • Дрова