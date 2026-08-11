Цепь для PSW 18-20 Battery
Низкий уровень вибраций и простота замены: цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery обеспечивает высочайшее качество обрезки.
Цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery очень легко и быстро устанавливается благодаря удобной системе натяжения и гарантирует оптимальную производительность обрезки. Она отличается долговечностью, универсальными возможностями и низким уровнем вибраций.
Особенности и преимущества
Качественная цепь
- Всегда добивайтесь высочайшего качества резки с помощью аккумуляторной пилы Kärcher.
Заменить цепь легко
- Замена цепи с помощью простой системы натяжения цепи выполняется без усилий.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|серебряный
|Вес (кг)
|0,08
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,099
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|330 x 35 x 5
Области применения
- Сучья