Дисковая щетка, средняя, красный, 450 мм
Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 450 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Щетина из полипропилена, толщина 0,6 мм, длина 40 мм.
Дисковая щетка, средней твердости, красная, 450 мм в диаметре. Для нормального использования. Также подходит и для чувствительных напольных покрытий. Щетина: Полипропилен, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|красный
|Степень жесткости
|средняя
|Количество (шт.)
|1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,5