eco!Booster 120
Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность использования воды*
- Экономия воды.
На 50% выше энергоэффективность*
- Экономия энергии.
Огромная универсальность в применении
- Особенно подходит для деликатных поверхностей, таких как краска или дерево.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,23
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,337
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|452 x 104 x 42
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Основан на 50% большей площади очистки, используя то же количество энергии и воды по сравнению с плоской насадкой
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Изгороди
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
Запчасти для eco!Booster 120
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.