Насадка eco!Booster впечатляет увеличенной шириной струи, что повышает эффективность, уменьшая расход энергии и воды. Ее производительность очистки на 50% выше, чем у мощного сопла Kärcher, и она идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как оштукатуренные фасады или деревянные стены. eco!Booster подходит для аппаратов высокого давления без подогрева воды и с подогревом (до 85°C) от Kärcher, совместима с разъемом EASY!Lock и имеет размер сопла 045. Революционная концепция насадки всасывает воздух для направления водяной струи, что обеспечивает впечатляющие результаты очистки за меньшее время. Это особенно важно для таких отраслей, как строительство или очистка транспортных средств.