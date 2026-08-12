eco!Booster TR 060
Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность очистки по сравнению с плоской струей
- Тщательная, быстрая и экологичная очистка.
На 50 % выше эффективность использования воды¹⁾
- Экономия воды.
На 50 % выше энергоэффективность¹⁾
- Экономия энергии.
Огромная универсальность в применении
Спецификации
Технические характеристики
|Давление (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Размер сопла ( )
|60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,512
Области применения
- Очистка фасадов.
- Муниципальные службы, например, очистка фасадов или заборов.
- Очистка транспортных средств.
- Очистка животноводческих помещений в сельском хозяйстве.
Запчасти для eco!Booster TR 060
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