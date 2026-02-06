Возможность дышать особенно чистым воздухом после уборки нашим аккумуляторным пылесосом CVH 2 обеспечивает высокоэффективный фильтр HEPA 12 (соответствует стандарту EN 1822:1998), надежно задерживающий до 99,5 % мельчайших (размером от 0,3 мкм) частиц, спор грибков, бактерий, пыльцы, выделений клещей и других аллергенов, содержащихся в засасываемом воздухе. Фильтр рекомендуется очищать каждые 2 недели и заменять через 6 месяцев.