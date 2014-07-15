Фильтр для всех зольных пылесосов Керхер
Прочный, плоско-складчатый фильтр специально для золы и сухой уборки. Для продолжительной очистки.
Прочный, плоско-складчатый фильтр специально для золы и сухой уборки. Для стабильной мощности .
Особенности и преимущества
Подходит к предлагаемым Kärcher пылесосам для сбора золы и сухого мусора AD 3, AD 2 и AD 4 Premium
Для длительного сохранения высокой силы всасывания
Лёгкая замена
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,116
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,163
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|197 x 97 x 48
Области применения
- Удаление золы