Фильтр HEPA 13
Фильтр HEPA 13 задерживает 99,99 % частиц пыли размером болеее 0,3 мкм и выпускаюет наружу только чистый воздух. Очищает воздух от пыльцы, спор грибов, бактерий и остатков пылевых клещей.
Особенности и преимущества
Подходит к пылесосам Kärcher с аквафильтром (DS)
Надежная фильтрация аллергенной пыльцы, спор грибов, бактерии и остатков пылевых клещей
Быстрая и легкая замена
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,136
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,175
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|165 x 111 x 55