Хорошая новость для тех, кто страдает аллергией или астмой: гигиенический HEPA-фильтра (по стандарту EN 1822:1998) настолько эффективно очищает выходящий из пылесоса воздух, что он становится чище воздуха в помещении. Фильтр надежно задерживает пыльцу растений и другие мельчайшие частицы пыли, способные провоцировать аллергию.